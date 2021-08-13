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Haberler Ekonomi Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu? Alınan son ÖTV kararından sonra otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar da adeta araba galerine akın etti. Alınan karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi matrahının düşürülmesiyle birlikte birçok araç fiyatında düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle orta segmentte olan araçlarda düşüş olacağı tahmin ediliyor. Araç markaları henüz fiyat listelerini güncellemeseler de en güncel sıfır araç fiyatlarına tahmini olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.

13.08.2021 10:28 - Son Güncelleme: 13.08.2021 10:28
Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu? ÖTV matrahının düşürülmesiyle birlikte araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Son aylarda hızla artan sıfır araç fiyatları nedeniyle araç alması zorlaşan vatandaşlar da bu düşüşten faydalanmak istiyor. Peki; en güncel araç fiyatları ne kadar oldu? İşte markalara göre; Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araç fiyatları listesi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

Tahmini araç fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

Fiat Egea 1.4 Fire

ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira

Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

Renault Megane Joy 1.3 TCe

ÖTV öncesi satış fiyatı: 232.000 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 193.333 lira

Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

Toyota Corolla 1.6 Dream manuel

ÖTV öncesi satış fiyatı: 288.950 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 240.790 lira

Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?

Dacia Duster 1.5 dizel

ÖTV öncesi satış fiyatı: 303.000 lira

ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 252.498 lira

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