Galerilere akın başladı! En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu?
En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu? Alınan son ÖTV kararından sonra otomobil fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşandı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar da adeta araba galerine akın etti. Alınan karar bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı. Özel Tüketim Vergisi matrahının düşürülmesiyle birlikte birçok araç fiyatında düşüş yaşanması bekleniyor. Özellikle orta segmentte olan araçlarda düşüş olacağı tahmin ediliyor. Araç markaları henüz fiyat listelerini güncellemeseler de en güncel sıfır araç fiyatlarına tahmini olarak haberimizden ulaşabilirsiniz.
13.08.2021 10:28
- Son Güncelleme: 13.08.2021 10:28
En güncel sıfır araç fiyatları! Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araçlar ne kadar oldu? ÖTV matrahının düşürülmesiyle birlikte araç fiyatlarında 50 bin TL'ye varan düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor. Son aylarda hızla artan sıfır araç fiyatları nedeniyle araç alması zorlaşan vatandaşlar da bu düşüşten faydalanmak istiyor. Peki; en güncel araç fiyatları ne kadar oldu? İşte markalara göre; Renault, Fiat, Honda, Hyundai sıfır araç fiyatları listesi!
Tahmini araç fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
Fiat Egea 1.4 Fire
ÖTV öncesi satış fiyatı: 159.900 lira
ÖTV indirimi sonrası satış fiyatı: 154.569 lira