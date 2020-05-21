Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasalara nasıl yansıyacak?

21.05.2020 15:16

Merkez Bankası piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yapılan açıklamada politika faizinin 50 baz puan daha düşürülerek; yüzde 8,25’e çekildiği bildirildi. A Haber canlı yayınına katılan ekonomist Cüneyt Paksoy ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin Merkez Bankası’nın faiz kararını yorumladı.

Merkez Bankası üst üste 9'uncu Para Politikaları Kurulu toplantısında da faiz indirimine gitti. Yüzde 8,75 olan faiz oranında 50 baz puan indirime giden Merkez Bankası faiz oranını %8,25'e çekti. A Haber canlı yayınında katılan ekonomist Cüneyt Paksoy ve ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin kararı yorumladı.

Prof. Dr. Kerem Alkin: A Haber ve A Para yayınlarına katılan çok değerli yatırımcılar Merkez Bankası'nın bugün açıklanan kararında en az 50 baz puanlık bir faiz indirimini zaten ifade etmekteydiler. Dolayısıyla 0,5 puanlık faiz indirimi bizler ve piyasa açısından şaşırtıcı olmadı. Genel manada dünyada G20 üyesi ülkelerin büyük bir kısmı hemen hemen 2006'dan bu yana faiz oranlarını aşağıya çekmek konusunda gayet inançlı ve dikkatli bir süreç yönetiyor. Bu çerçevede TCMB da aynı doğrultuda benzer bir süreci yönetmek suretiyle dünyanın önde gelen gelişmekte olan diğer ekonomileriyle aynı bölgede faiz aralıklarını şekillendirme gayreti içerisinde.

Brezilya örneğine baktığımızda 2016 yılında yüzde 14,5 oranında olan faiz oranı yüzde 3'e kadar gerilemiş durumda. Dolayısıyla Merkez Bankası da dünyadaki diğer örneklerde olan ülkelerin yaptığı gibi kredi kaynaklarının daha uygun maliyetlerle yönetilebilmesiyle ilgili olarak kararlı adımları sürdürüyor.

Cüneyt Paksoy: Major merkez bankalarının parasal genişleme konusunda sınırsız adımları, global ölçekte bütün merkez bankalarına belli bir manevra alanı veriyor. Bizim Merkez Bankamız da 2018 son çeyrek, 2019'un tamamında disiplin dengelenme rotasyonu içerisinde Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle bu noktaya geldik. Merkez Bankası'nın her faiz indirimi sonrası aslında piyasa refleksi de kararları onadı. Yani her faiz indirimi kararı pozitif fiyatlandı. Tabi bu kararda ölçülü olması ibaresi çok önemli. Ölçülü adımdan kasıt, fiyat ve finansal istikrara vurgu yapılmaya devam ediliyor. Bu piyasa için oldukça önemli. Ayrıca swap anlaşmasının da Merkez Bankası'nın elini rahatlattığını görüyoruz. Diğer swap anlaşmalarının da gerçekleşmesiyle önümüzdeki toplantılarda faizi biraz daha aşağıya indirebileceğini göreceğiz.