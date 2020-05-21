Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Salgının Türkiye ekonomisine etkisi az olacak

21.05.2020 16:20

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı. Albayrak, "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" ifadelerini kullandı.



"BU FIRSAT EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİLECEK"

Albayrak "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.

Ayrıca Bakan Albayrak, "Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık." şeklinde konuştu.