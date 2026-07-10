Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 01:12 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 01:17

Yol Verme Tartışması İstasyona Taşındı

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden gerginlik çıktı. Sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek tartışmayı yol boyunca devam ettirdi ve bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı.

Sürücülerin Karşı Karşıya Geldiği Anlar Kamerada

Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile diğer gruptaki Azat T. ve Veysi T. arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 3 dakika süren ve tarafların birbirini darbettiği o anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gasp İddiası ve Adli Kontrol Kararı

Kavganın ardından Azat T. ve Veysi T., polise şikayette bulunarak cüzdan ve cep telefonlarının gasbedildiğini bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.