Trafikte başlayan tartışma istasyona taşındı: Sürücülerin kavgası kamerada
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde trafikte yol verme meselesi yüzünden başlayan gerginlik akaryakıt istasyonuna taşındı. Araçlarından inerek birbirine giren sürücülerin kavgası güvenlik kameralarına yansırken, olay sonrası gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yol Verme Tartışması İstasyona Taşındı
Olay, dün saat 20.15 sıralarında Kuşadası Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan bir otomobil ile hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden gerginlik çıktı. Sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek tartışmayı yol boyunca devam ettirdi ve bir akaryakıt istasyonuna giriş yaptı.
Sürücülerin Karşı Karşıya Geldiği Anlar Kamerada
Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile diğer gruptaki Azat T. ve Veysi T. arasında tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yaklaşık 3 dakika süren ve tarafların birbirini darbettiği o anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gasp İddiası ve Adli Kontrol Kararı
Kavganın ardından Azat T. ve Veysi T., polise şikayette bulunarak cüzdan ve cep telefonlarının gasbedildiğini bildirdi. Çalışma başlatan polis ekipleri, Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.