Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!

Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2026 00:21 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2026 00:28

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bilal İnan (19) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Cihan Beyaz idaresindeki otomobile çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilal İnan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Özuğuz (18) yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü Gözaltına Alındı

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Bilal İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Yunus Özuğuz'un tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Cihan Beyaz'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.