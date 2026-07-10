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Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!

Motosiklet otomobile çarptı: 19 yaşındaki Bilal kurtarılamadı!

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İstanbul Bakırköy'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Bilal İnan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ataköy 1. Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Bilal İnan (19) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Cihan Beyaz idaresindeki otomobile çarptı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Bilal İnan ve motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Özuğuz (18) yola savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü.

Sürücü Gözaltına Alındı

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Bilal İnan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Motosikletteki diğer yaralı Yunus Özuğuz'un tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, otomobil sürücüsü Cihan Beyaz'ı gözaltına alarak emniyete götürdü. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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