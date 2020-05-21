SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Faiz kararı dolar ve Euro'yu nasıl etkiledi

21.05.2020 14:06

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e indirilmesine karar verdi. Karar sonrası dolar ve euro nasıl etkilendi? İşte ayrıntılar...

Faiz kararı doları nasıl etkiler? Dolar düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Piyasalarda gözler kritik faiz kararı toplantısına çevrildi. Merkez Bankası'nın bugünkü toplantısından güçlü bir faiz indirimi bekleniyor. Bu nedenle gözler faiz indirimi kararına çevrildi. Peki, faiz kararı doları nasıl etkiler? Dolar düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan daha indirerek 8.75'ten, 8.25 seviyesine düşürdü.

DOLAR NE KADAR?

Yurt içinde ise Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor.

Karar öncesinde dolar/TL güne 6,78; euro/TL ise 7,44 seviyelerinden güne başladı.

Ekonomistler, TCMB'nin faizlerde 50 baz puanlık indirime gideceği görüşünde birleşiyor.

Kur şu dakikalarda 6,78'den işlem görüyor. Euro/TL ise 7,44'te yer alıyor.

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları son 10 haftanın en yükseğine ulaştı. Bugünkü yükselişte ise ABD'de artması beklenen petrol stoklarındaki gerileme etkili oluyor. Arz görünümünde iyileşmeye işaret eden bu veriler ve talepte iyileşme beklentilerinin etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bugün 36 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 34 dolar civarında.

PİYASALARIN GÖZÜ BU KARARDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte korona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.

FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantı tarihleri takvimine göre mayıs ayı faiz kararının verileceği toplantısı bugün yani 21 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararının saat 14:00 itibari ile açıklanması bekleniyor.

FAİZ TAHMİNLERİ

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında da faiz indirimine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler, özellikle, dolar/TL'nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması, TCMB'nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörüler faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.

TL'deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Ekonomistler, indirimin 50-100 baz puan civarında olacağı öngörüsünde bulundu.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL'nin 7,2692 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8,75'ten yüzde 7,75'e çekebileceği tahmininde bulundu. TCMB'nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası'nın bunun ışığında düşük faiz oranlarının söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.