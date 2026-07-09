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Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti

Sokak ortasında amcasına palayla saldırdı: İbrahim K. vefat etti

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yeğen, sokakta tartıştığı amcasına palayla saldırdı; aldığı darbelerle olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim K.'nin katil zanlısı polis tarafından yakalandı.

Tartışma palalı kavgaya dönüştü

Psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülen 33 yaşındaki E.K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 56 yaşındaki amcası İbrahim K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine E.K., yanındaki palayla amcasına saldırdı. Arbede sırasında yeşillik alana düşen İbrahim K. ağır yaralanırken, saldırgan yeğen de vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşlar kameraya kaydetti

Çevredeki vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan saldırı anlarının ardından, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye hızla ulaşan emniyet güçleri, saldırgan yeğen E.K.'yi suç aleti palayla birlikte kıskıvrak yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Olay yerinde vefat etti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, pala darbelerine hedef olan amca İbrahim K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Arbede sırasında yaralanan katil zanlısı yeğen E.K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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