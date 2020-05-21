Faiz kararı doları nasıl etkiler? Dolar düşecek mi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE

Petrol fiyatları son 10 haftanın en yükseğine ulaştı. Bugünkü yükselişte ise ABD'de artması beklenen petrol stoklarındaki gerileme etkili oluyor. Arz görünümünde iyileşmeye işaret eden bu veriler ve talepte iyileşme beklentilerinin etkisi ile brent petrolünün varil fiyatı bugün 36 doların üzerine çıktı. ABD ham petrolünün varil fiyatı da 34 dolar civarında.

PİYASALARIN GÖZÜ BU KARARDA

Bugün yurt içinde piyasalar Merkez Bankası'nın Para Politikaları Kurulu'na odaklandı. Ekonomistler, Merkez Bankası'nı faiz indirimine gitmesini beklerken; beklenti indirimin 50 baz puan olacağı yönünde.

2 hafta önce sert bir yükselişle 7,24'ü gören dolar/TL bu tarihten sonra geçtiği düşüş trendini sürdürüyor.

Düşüşte korona virüs tedbirlerinin yavaş yavaş dünya genelinde kalkmaya başlaması etkili oldu. Bunun yanında farklı ülkelerden aşı çalışmaları ile ilgili de olumlu haberler geliyor.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,77'nin altında kapanışlar olması durumunda düşüşün ivme kazanarak 6,70'in gündeme geleceğini kaydetti.