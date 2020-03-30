Emekli için ikramiye zamanı | 1000 TL’lik bayram ikramiyesi ödemeleri 7 Nisan’da başlıyor! Kim ne zaman alacak? 30.03.2020 09:59

Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödeme takvimi belli oldu. SSK’lılar tahsis numarasının son rakamına göre 7-10 Nisan’da, esnaf ve memur emeklileri ise 11 Nisan’da bayram ikramiyesini alacak. Peki, tahsis numarasına göre emekliler ikramiyelerini hangi tarihte alacak? Emeklilerin bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar haberimizde.