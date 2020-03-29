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    • 29.03.2020 09:53
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    Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emeklilerin ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk tarih verdi!

    Son dakika haberleri... Milyonlarca emekliye müjde! 1000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bakan , yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri arasında ödeneceğini açıkladı. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Bakan Selçuk; “Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre; 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan’da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan’da ödenecek.” dedi.

    Bakandan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan'da ödeneceğini bildirdi.

    Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.

    Koronavirüsün en fazla yaşlıları etkilediğini anımsatan Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler kapsamında, kamu bankalarının 76 yaş üstü yaşlılara, aylıklarını evinde ödediğini anımsattı.

    Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

    "Evden çıkmamaları için hizmeti yaşlılarımızın kapısına götürüyoruz. Biz sizler için gece gündüz çalışıyoruz. Mesafelerimiz sizleri koruyabilmek için. Evde kalın, hizmeti kapınıza getirelim. 'Hayat eve sığar' diyerek hep birlikte salgının üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Milyonlarca emekliye müjde! Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bakan Selçuk tarih verdi!
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