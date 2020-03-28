Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere 1000 TL ikramiye ödemesi başlıyor. Milyonlarca emeklinin cebini rahatlatacak emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için tarih verildi. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi her yıl emeklilere 1000 TL ikramiye ödeniyordu. Ancak bu yıl korona virüsü nedeniyle olağanüstü bir durumun oluşmasından dolayı, Ramazan Bayramı öncesi verilecek ikramiye daha erkene çekildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte merakla beklenen tarih!

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerimize bin 500 TL maaş vermeye başladık .İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz. Çalışanları ve emeklileri her zaman koruyacağız ki, devlet var olsun. 2020 boyunca en az bin 500 TL ödeyeceğiz. Bankalar birliğimiz ile konuştuk. 3 kamu bankamız promosyon taahhütlerini de tutarak elden ödüyorlar. 2020 bayram ikramiyesini nisan ayının ilk yarısında hesaplara yatacak. Emeklilerimizin ve çalışanların bankalara yığılmasını engellemek için kimliğe göre ödemeyi dağıtacağız. Evlerine maaşları ulaştırmayı planlıyoruz.