



Başta emekliler olmak üzere 12 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesini almaya hazırlanıyor. İkramiye, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Mayıs ayı yerine Nisan ayında ödenecek. Tam tarihi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı duyuracak.