İşçiye en az 1.752 TL! Hangi maaşa ne kadar kısa çalışma ödeneği verilecek? 30.03.2020 10:03

Kısa çalışma ödeneği için başvurular sürerken, şartlar da kolaylaştı. Başvurusu kabul edilen şirketlerin personeline aylık bin 752 ile 4 bin 380 lira arasında ödeme olacak. Peki maaşa göre kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak? Örnek hesaplama haberimizde.

Coronavirüs tedbirleri kapsamında devreye alınan kısa çalışma ödeneğine firmaların başvuruları geçen hafta başından bu yana alınırken, çalışanların bu imkandan yararlanma şartları kolaylaştırıldı. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için son 120 gün hizmet akdine tabi çalışması şartı 60 güne, son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışmış olması şartı ise 450 güne çekildi.





Firmaların kısa çalışma ödeneği kapsamına girebilmek için işçi çıkarmaması ön şart olacak. Ödeneğe, Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az 3'te 1 oranında azaltan ya da faaliyetini en az 4 hafta durduran işverenler başvurabilecek.





AYIN 5'İNDE VERİLİYOR

● Sigortalının 12 aylık prime esas kazancı baz alınarak günlük ortalama brüt kazancın yüzde 60'ı veriliyor. Ödenecek tutar asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçemiyor.

● Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi 3 ay. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.





● Ödenek süresince Genel Sağlık Sigortası primleri ödeniyor.

● Her ayın 5'inde yatırılıyor.



Firmaların şartları karşılayan tüm işçileri için ödenekten yararlanabilecek.





















Çığıl ÖN YENER