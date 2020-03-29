Emeklilere ek gelir yolunu açan bayram ikramiyesinde 3'üncü yıla girildi. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye alacak. Coronavirüs'ün ekonomiye ve vatandaşlara etkisini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, Ramazan Bayramı ikramiyesi, Mayıs'tan Nisan'a çekilirken; ödeme takvimi için hazırlık başladı. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SSK'lıların 7-10 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur ile Emekli Sandığı emeklilerinin de 11 Nisan'da bayram ikramiyesi alacağını belirtti. Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edilecek