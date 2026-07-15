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Başkan Erdoğan tarihi çağrıyı A Haber'den yaptı: "Biz ölümüne"

Başkan Erdoğan tarihi çağrıyı A Haber'den yaptı: "Biz ölümüne"

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FETÖ'nün hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçerken, o gece milli iradenin sesini kısmak isteyen cuntacıların ilk hedef aldığı noktalardan biri Turkuvaz Medya oldu. Barbaros Bulvarı'nı kapatıp binayı kurşun yağmuruna tutan cuntacılara karşı yayınını kesmeyen A Haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Biz ölümüne! Siz de dik durun" tarihi çağrısını milyonlara ulaştırarak direnişin en önemli kalelerinden biri oldu.

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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