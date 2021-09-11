Başvurana 1.798 TL! Devletten vatandaşa karşılıksız destek ve yardım ödemesi! İşte şartlar...

Başvurana 1.798 TL! Devletten vatandaşa karşılıksız destek ve yardım ödemesi! İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler artıyor. Pek çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.