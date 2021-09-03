PTT'den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.