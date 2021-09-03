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Haberler Ekonomi PTT'den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

PTT'den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

Devletin vatandaşlara ödediği pek çok destek ve yardım ödemesi var. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişilerin gündeminde yer almaya başladı. Başvuruya ilişkin tüm bilgileri sizler için derledik.

03.09.2021 20:00 - Son Güncelleme: 03.09.2021 20:00
PTT’den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

PTT'den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.

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PTT’den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

PTT’den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

ÇEYİZ DESTEĞİ

Evlilik ödeneği olarak da bilinen çeyiz desteği ödemesi evlenecek olan binlerce kişiye ödeniyor. Yeni evlenecek olan çiftler bir yandan güzel bir heyecan yaşıyor ve bu dönemde eşya, düğün şeklindeki masrafların ödemesini planlıyor.

PTT’den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

Devlet çeyiz hesabıyla evlenecek çiftleri destekliyor. Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara devlet katkısı veriliyor. 5 yılda 48 bin 148 lira biriktiren 12 bin 37 liralık en üst tutardaki devlet katkısından yararlanabiliyor.

PTT’den anında 662-1.657 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız paranızı derhal çekebilirsiniz!

PTT ÜZERİNDEN YAPILAN ÖDEMELER

- EVDE BAKIM MAAŞI: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.

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