PTT'den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!
İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler artıyor. Pek çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan da alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişiler tarafından merak ediliyor.
PTT'den 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var. İhtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok destek verilmektedir. Bu şartları taşıyorsanız paranızı PTT ya da banka şubelerinden derhal çekebilirsiniz. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.
SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.