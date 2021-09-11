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Haberler Ekonomi PTT'den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

PTT'den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından verilen destekler artıyor. Pek çoğu kişinin bilmediği bu yardımların başvuruları devam ediyor. Hali hazırda unutulan pek çok ödeme de bulunuyor. Destekler çalışan, çalışmayan, yaşlı, yeni doğmuş, bakıma muhtaç ve hasta gibi çeşitli durumlarda bulunan vatandaşlara sağlanan vatandaşların mağduriyetlerinin en aza indirilmesi adına ödeniyor. Bunlardan pek çoğu binlerce kişi tarafından bilinmese de başvuru yapan ve başvurusu onaylanan yüz binlerce kişiye ödemeler anında veriliyor. SGK'dan da alınabilecek bazı destekler de bulunurken bu aşamalarda neler yapılacağı başvuru yapmayı düşünen kişiler tarafından merak ediliyor.

11.09.2021 18:56 - Son Güncelleme: 11.09.2021 18:56
PTT’den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

PTT'den 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var. İhtiyaç sahibi vatandaşlara pek çok destek verilmektedir. Bu şartları taşıyorsanız paranızı PTT ya da banka şubelerinden derhal çekebilirsiniz. Devlet tarafından kişilere pek çok karşılıksız destek/yardım ödemesi sağlanıyor. Pek çok destek ödemesi ya da aylık ihtiyacı olan vatandaşlar devlet tarafından ödeniyor. Çoğu destek ödemesi için başvurular sürüyor ve detaylar sık sık araştırılıyor. Vatandaşların bilmediği bazı destekler başvurunun onaylanması halinde direkt ödenmeye başlanıyor. Bu destekler arasında evde bakım aylığı, yolluk ödemesi, cenaze yardım parası, çeyiz parası, iş görememezlik ödemesi, süt parası ve doğum izni yardımı gibi birçok destek ödemesi hesaplara yatırılıyor.

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PTT’den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Devlette unutulan paralar, e-Devlet 'SGK sorgulama' üzerinden yapılabiliyor. Bunun için arama motoruna e-Devlet yazın ve siteye giriş yapın. Ana ekranda yer alan arama bölümünü seçin ve buraya SGK şahıs ödemeleri yazın. SGK şahıs ödeme sorgulama linkini tıklayın ve gelen ekranda adınıza yatırılan bir para olup olmadığını öğrenin.

PTT’den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

SGK VE DEVLET DESTEK ÖDEMELERİ

Yol Yardımı Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

PTT’den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

İş Görememezlik Ödemesi

Eğitim Desteği

PTT’den hemen 659-827 TL! Genç yaşlı başvurana para yağacak! Bu şartları taşıyorsanız çalışan çalışmayan herkese ödeme var!

Süt Parası Ödemesi

Cenaze Yardım Ödemesi

Doğum Parası Ödemesi

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