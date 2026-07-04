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Eskişehir'de servis ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!

Eskişehir'de servis ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı!

Sakarya ve Zübeyde Hanım caddelerinin kesiştiği kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. İşçi servisinin tekeri altında ezilen motosiklet güçlükle çıkarıldı.

İşçi Servisi ile Motosiklet Kavşakta Çarpıştı

Seyir halinde olan işçi servisi ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü yaralandı.

32 Yaşındaki Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 32 yaşındaki F.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Tekerin Altına Sıkışan Motosiklet Güçlükle Çıkarıldı

Kaza sonrasında işçi servisinin ön tekerinin altında kalan ve ezilen motosiklet, ekiplerin ve çevredekilerin uzun uğraşları sonucunda sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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