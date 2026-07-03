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Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası anı kamerada!

Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası anı kamerada!

Merkez Bağlar ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı zincirleme kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Park Halindeki Araçlara Çarptı

Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan hafif ticari araca hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ileri doğru fırlayan hafif ticari araç, önünde park edilmiş olan diğer iki otomobile vurarak durabildi.

Refüje Çarparak Durabildi

Park halindeki araçları birbirine katan seyir halindeki otomobil ise çarpışmanın ardından savrulmaya devam ederek yol ortasındaki refüje çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri olası başka kazaları önlemek adına yolda güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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