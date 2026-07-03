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CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!

CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!

Denizli'de eleştiriye tahammül edemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nun muhtara küfrettiği skandal görüntüler ortaya çıktı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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