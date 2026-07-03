CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!

Ankara - Niğde otobanında yolcu otobüsü kazası! Yaralılar var

Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: 20 bin vatandaş sağlam ve güvenli yuvalara kavuşuyor

Çiftçi ve besiciye yeni destekler! Başkan Erdoğan duyurdu! Limitler artırıldı!