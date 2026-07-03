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CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!
CHP'li başkandan kendisini eleştiren muhtara ağır küfür!
Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 20:41
Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2026 20:42
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Denizli'de eleştiriye tahammül edemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Çavuşoğlu'nun muhtara küfrettiği skandal görüntüler ortaya çıktı.
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