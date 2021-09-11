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Altında rota sapacak mı? Ons altın - Gram altında beklentiler ne yönde? İslam Memiş altın yorumları son dakika!

Altında rota sapacak mı? Ons altın - Gram altında beklentiler ne yönde? İslam Memiş altın yorumları son dakika!
11.09.2021 10:21
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Altında rota sapacak mı? Ons altın - Gram altında beklentiler ne yönde? Yatırımcısı tarafından yastık altı yatırımı olarak tarif edilen altın fiyatlarında yaşanan dalgalı seyir pek çok kişinin kafasını karıştırıyor. Fiyatların yaz aylarından bu yana çizdiği seyre bakıldığında dalgalı bir grafik görülüyor. Elindeki mevcut yatırımını elinden çıkarmayı düşünen yatırımcılar bir yandan uzman ve analistlerin yaptığı altın fiyatları yorumları merak ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten yatırımcılara çok önemli uyarılar geldi...


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