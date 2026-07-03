Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2026 10:41

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin heyecanla beklediği haziran ayı enflasyon verilerini resmi olarak paylaştı. Aylık bazda yüzde 0,99 olarak gerçekleşen enflasyon, yıllık bazda ise yüzde 32,11 seviyesine yerleşti. Bu kritik verilerin hemen ardından ekonomi kulislerinde hesaplamalar tamamlandı ve en düşük maaş sınırları kuruşu kuruşuna güncellendi.

En Düşük Memur Maaşı 70 Bin Lirayı Aştı

Yapılan hesaplamalar doğrultusunda, kamuda görev yapan en düşük unvanlı devlet memuru maaşı gelen son enflasyon farkı yansımasıyla birlikte tam 70.258 TL seviyesine ulaştı. Memurların gözü kulağı temmuz dönemiyle birlikte banka hesaplarına yatacak yeni zamlı ücretlere çevrildi.

Emekli Taban Maaşlarında Yeni Rakamlar

Enflasyon verisi yalnızca aktif çalışanları değil, milyonlarca emekli vatandaşın da gelirini doğrudan belirledi. Ortaya çıkan yeni hak ediş tablosu şu şekilde şekillendi:

En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yeni zam oranının ardından taban sınır 31.527 TL olarak hesaplandı.

En Düşük Emekli Maaşı (SSK ve Bağ-Kur): Taban aylık uygulaması kapsamında en düşük emekli aylığı 23.552 TL oldu.

Yeni zamlı maaşların hak sahiplerinin hesaplarına temmuz ayı ödeme takvimiyle birlikte yansıtılması bekleniyor.