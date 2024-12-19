ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI CANLI YAYIN! (A Haber)

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 12:26

2025 yılı Asgari ücret belirleme sürecinde kritik gün. Üçüncü toplantı bugün saat 11:30'da gerçekleşiyor. Yeni ücretin netleşmesi beklenirken, canlı yayın bilgileri ve son gelişmeler haberimizde!

Asgari Ücret Toplantısı Canlı Yayın

2025 yılı asgari ücret görüşmeleri Türkiye'nin ekonomik gündeminin en önemli başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Asgari ücret toplantısı canlı olarak yayınlanmayacak. Ancak toplantı sonrasında hükümet yetkililerinin yapacağı açıklamalar kamuoyuyla canlı olarak paylaşılacak.

Aşağıda yer alan canlı yayın ekranı ile son gelişmeleri takip edebilirsiniz.

CANLI YAYIN EKRANI

AHaber CANLI YAYIN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Işıkhan, asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki hafta tamamlanmayı hedeflediğini belirterek "Ücret tekliflerinin komisyona gelmesini bekliyoruz" dedi.

Toplantı Sonrası Açıklamalar Bekleniyor

2024 yılı asgari ücret belirleme süreci, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla yapılan yoğun toplantıların ardından şekilleniyor. Bakan Işıkhan, toplantıların ardından ücret tekliflerinin son halinin komisyona sunulacağı ve bu süreçte kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti. Ancak, toplantılar canlı yayınlanmayacak. Bunun yerine açıklamalar sonrasında paylaşılacak.

Ekonomik Durum ve Asgari Ücret Arttırımı

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı ve ülkenin ekonomik koşulları dikkate alınıyor. Ücret artışının, 2024 yılı enflasyon oranı ve ekonomik göstergeler göz önüne alınarak yapılacağı belirtiliyor. Bakan ayrıca enflasyon oranının aralık ayında %45 civarında seyretmesinin beklendiğini, asgari ücretin de enflasyonun üzerinde bir artışla belirlenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Asgari Ücret Komisyonu'nun Rolü

Asgari ücret, yasa gereği beşer kişiden oluşan işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bulunduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyon, önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantı ile asgari ücretin son halini açıklayacak. Komisyon, kararını oy çokluğuyla alırken, oyların eşitliği durumunda başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.