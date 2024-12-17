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Asgari ücrette 3. toplantı 19 Aralık’ta!
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Asgari ücrette 3. toplantı 19 Aralık'ta!

Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 17:12 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2024 17:12

2025'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında üçüncü kez toplanacak. Milyonları ilgilendiren bu önemli görüşme, 19 Aralık Perşembe günü saat 11.30'da gerçekleştirilecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapacak.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

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