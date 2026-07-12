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Fotokapanlar bu kez suçluları avladı: 1847 zanlı tespit edildi

Fotokapanlar bu kez suçluları avladı: 1847 zanlı tespit edildi

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Güvenlik güçleri ormanlık bölgelerde meydana gelen yasadışı faaliyetleri engellemek amacıyla yaban hayatı için kurulan fotokapanları devreye soktu. İl Jandarma Komutanlıkları koordinesinde gerçekleştirilen geniş çaplı çalışmalarda doğayı izleyen gizli kameralar bu kez suçluları saptadı. Elde edilen görüntüler doğrultusunda kimlikleri belirlenen 1847 şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarla kıskıvrak yakalandı. Suçluların ormanlık alanları gizlenme noktası olarak kullanma çabaları jandarmanın teknolojik takip sistemi sayesinde sonuçsuz bırakıldı.

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Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

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