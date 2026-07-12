Fotokapanlar bu kez suçluları avladı: 1847 zanlı tespit edildi

15 Temmuz'da ulaşım müjdesi! 3 büyükşehirde raylı sistemler ücretsiz oldu

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti: 40 yıl sonra ülkeye dönebildi

Suudi Arabistan'a çalışmak için gitti: 40 yıl sonra ülkeye dönebildi