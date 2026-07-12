Arnavutköy'de kaza: Kontrolden çıkan araç yayaya ve bebek arabasına çarptı
İstanbul Arnavutköy'de manevra yaparken fren yerine gaza basan sürücü, önce bebek arabasına ardından kaldırımdaki vatandaşa çarptı. Park halindeki araçların arasına sıkışarak durabilen otomobilin neden olduğu kazada yaralanan olmadı.
Fren Yerine Gaza Bastı
Olay, Arnavutköy İslambey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Manevra yaptığı sırada fren yerine yanlışlıkla gaza basan otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybetti. Hızlanan otomobil, önce caddede ilerleyen bir bebek arabasına çarptı.
Kaldırımdaki Vatandaşa Çarparak Sıkıştı
Kontrolden çıkan araç, hızını alamayarak kaldırımda sandalyede oturan bir vatandaşa daha çarptı. Savrulmaya devam eden otomobil, yol kenarında park halinde bulunan diğer araçların arasına sıkışarak ancak durabildi. Kazada bebek arabasındaki çocuk ile yere savrulan vatandaş şans eseri yara almadan kurtuldu.
Çevredeki Vatandaşlar Yardıma Koştu
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, yardıma koşmak için park halindeki araçların üzerine çıktı. Otomobildeki sürücüye ve ölümden dönen vatandaşlara yardım etmek için herkes seferber oldu. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.