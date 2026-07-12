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Fatih'te İETT otobüsü ile çarpışan ambulans devrildi

Fatih'te İETT otobüsü ile çarpışan ambulans devrildi

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İstanbul Fatih'te yolcu taşıyan bir İETT otobüsü ile ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada otobüs içerisinde bulunan yolcular yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavşakta Çarpıştılar

Kaza, Fatih ilçesindeki Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. 38B hat numaralı Sultangazi - Vezneciler seferini gerçekleştirmekte olan İETT otobüsü, o esnada caddeye dönüş yapan ambulans ile çarpıştı.

Otobüsteki Yolcular Yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle İETT otobüsünün içerisinde bulunan yolculardan bazıları savrularak yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, adrese kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ekipler Sevk Edildi

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, otobüs içerisinde yaralanan yolculara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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