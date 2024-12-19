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TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı!
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TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı!

Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 16:14 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 16:19

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısını gerçekleştirdi. Rakam konuşulmayan toplantı sonrası TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay 2025 yılı ASGARİ ÜCRET tekliflerinin yüzde 45 zam üzerine refah payı yapılarak 29 Bin 583 lira olmasını beklediklerini iletti.

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Komisyon, bugün 2025 asgari ücreti için 3. kez toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ asgari ücret teklifini açıkladı. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Enflasyona refah payı eklenerek 29 bin 583 TL'ye yükseltilmesini bekliyoruz." dedi.

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