Asgari ücrette 3. toplantı sona erdi! | Masaya rakam geldi mi?

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. Komisyon, bugün 2025 asgari ücreti için 3. kez toplandı. Peki masaya rakam geldi mi, Komisyonun gündeminde hangi senaryolar var? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız." ifadelerini kullandı. TÜRK-İŞ masaya bir rakamın gelmediğini bildirdi.