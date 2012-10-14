Çaykur Rize frene basmadı!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

PTT 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kartalspor'u 1-0 yendi. Ligdeki son 3 maçında 9 puan çıkaran Karadeniz temsilcisi puanını 16'ya çıkararak iddiasını sürdürdü.



SON SÖZÜ UCHE KALU SÖYLEDİ!

Karşılaşmaya iki takım da temkinli başlarken maçın ilk yarısı karşılıklı ataklar şeklinde geçti. İkinci yarıyla oyuna ağırlığını koymaya başlayan konuk ekip, Kartalspor kalesinde daha fazla pozisyon bulmaya başladı. Bordo-Beyazlı takımın defansı ve kalecisi gelişen atakları savuştururken bitime 6 dakika kala sahne alan Uche Kalu, skoru ilan etti: 1-0.



KORUKIR: SON DERECE ÖNEMLİYDİ

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Engin Korukır, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Kartalspor, bu ligin deneyimli ve önemli takımlarından biri. Oyuncularım, sahada futbol adına doğru işler yaparak bizim için son derece önemli bir 3 puanı aldılar" dedi.



HAFTAYA RAKİP DENİZLİSPOR

Çaykur Rizespor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Denizli'yi ağırlayacak.