Kuruluş Orhan 7. bölüm nefes kesti: Kutsal Mabed şövalyelerinin izini buldu!

Mabed Şövalyeleri'nin katliam izleriyle karşılaşan Orhan Bey, bölgede gördüğü acılar karşısında derin bir keder yaşadı. Katliamdan kurtulan küçük bir kız çocuğunu görüp ona sarılan Orhan Bey, yaşananların hesabını soracağını ifade etti. Orhan Bey, alplarına "Halkınıza, yaşatılanları unutmayın. Türk'ün menzil bildiği topraklara tasallut etmek neymiş, onlara en acı şekilde göstereceğiz." diyerek seslendi ve istikameti Armodies olarak belirledi.

Kaynak: atv

Armodies'te Büyük Yüzleşme: Hector ile İlk Karşılaşma

Armodies'e ulaşan Orhan Bey, Kutsal Mabet Şövalyeleri'nin lideri Hector ile ilk kez karşı karşıya geldi. Hector, Şahinşah ve Orhan'a dönerek, "Fatma ve Yiğit elimde. Eğer İmparatoru vermezseniz sonuçlarına katlanırsınız." diye tehdit etti. Bu sert rest, iki taraf arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Bu tehdit karşısında Orhan Bey'in nasıl bir yol izleyeceği, gelecek bölümlerde neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.

Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!