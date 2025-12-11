Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

İtalya'nın en büyük yiyecek savaşı olan festivalde binlerce insan birbirine hangisinden tonlarca atar?

A- YUMURTA

B- DOMATES

C- PORTAKAL

D- İNCİR

CEVAP: C