Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?

A: Yakut

B: Sedef

C: Safir

D: Zümrüt

Cevap: B