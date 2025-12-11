Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
ATV ekranlarının pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran, Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
Hangisi midye, istiridye vb. deniz hayvanlarının kabuğunda bulunan bir maddedir?
A: Yakut
B: Sedef
C: Safir
D: Zümrüt
Cevap: B