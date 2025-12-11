Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?

A- CEDELLEŞMEK

B-BECELLEŞMEK

C- DECELLEŞMEK

D-CEBELLEŞMEK

CEVAP: C