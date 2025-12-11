Hangisi "karşısındakini susturmak amacıyla tartışmak" anlamına gelen bir kelime değildir?
ATV ekranlarının pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran, Oktay Kaynarca'nın karizmatik sunumuyla zirvedeki yerini koruyan fenomen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle Türkiye gündemine oturdu.
Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.
A- CEDELLEŞMEK
B-BECELLEŞMEK
C- DECELLEŞMEK
D-CEBELLEŞMEK
CEVAP: C