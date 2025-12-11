Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u iki kez kuşatmıştır?

A- YILDIRIM BAYEZİD

B- ÇELEBİ MEHMED

C- YAVUZ SULTAN SELİM

D- FATİH SULTAN MEHMED

CEVAP: A