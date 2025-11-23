PODCAST CANLI YAYIN

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’ndan bomba uyum: Aile Bir İmtihandır yakında!

Atv’nin heyecanla beklenen dizisi A.B.İ.‘nin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Arnavutköy’de görüntülendi. A.B.İ ile ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, “Her şey harika, çok heyecanlıyız’’ dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’ndan bomba uyum: Aile Bir İmtihandır yakında!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren yeni dizi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.), atv ekranlarına gelmek için gün sayıyor. Projenin yayın tarihine dair beklentiler artarken, izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uyumu ise şimdiden tam puan aldı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, yeni dizisi A.B.İ.'yi sorması üzerine, "Setimiz başladı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. Biz de heyecanla yayın gününü bekliyoruz" dedi.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu (takvim.com.tr)Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu (takvim.com.tr)

Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dışında Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi son derece başarılı isimler de yer alıyor. Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin rüşvet ağı deşifre oldu! 232 milyon TL ve 10 araç skandalı ortaya çıktı
Erken emeklilikte borçlanma farkı belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi 2. Oturumu'nda konuştu: İsrail’in yıkımı Gazze’yi 70 yıl geri götürdü
CHP'li Mansur Yavaş masal anlatmaya devam ediyor: Şimdi sıra bedava ulaşım yalanında!
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri: “Hesap vermekten kaçmayın”
Türkiye diplomasisi kazandı: COP31 Türkiye’de
Kaostan zafere! Galatasaray - Gençlerbirliği: 3-2 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Liderlerle aile fotoğrafı: Peş peşe kritik temaslar
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda ifadeler ortaya çıktı
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
Trump’ın elçisinden Ukrayna’ya ültimatom! Kiev’den cevap geldi
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
CHP'de İmralı krizi: "Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin” diyerek istifa etti
Fenerbahçe'den golcü operasyonu! Transferde bomba patlayacak
Trump baskısına rağmen G2'de bildiri kabul edildi! Kamera krizi: Açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!