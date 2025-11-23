Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’ndan bomba uyum: Aile Bir İmtihandır yakında!

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren yeni dizi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.), atv ekranlarına gelmek için gün sayıyor. Projenin yayın tarihine dair beklentiler artarken, izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uyumu ise şimdiden tam puan aldı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, yeni dizisi A.B.İ.'yi sorması üzerine, "Setimiz başladı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. Biz de heyecanla yayın gününü bekliyoruz" dedi.