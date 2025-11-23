Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’ndan bomba uyum: Aile Bir İmtihandır yakında!
Atv’nin heyecanla beklenen dizisi A.B.İ.‘nin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Arnavutköy’de görüntülendi. A.B.İ ile ilgili soruları yanıtlayan oyuncu, “Her şey harika, çok heyecanlıyız’’ dedi.
Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nu bir araya getiren yeni dizi Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.), atv ekranlarına gelmek için gün sayıyor. Projenin yayın tarihine dair beklentiler artarken, izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun uyumu ise şimdiden tam puan aldı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, önceki akşam Arnavutköy'de görüntülendi. Gazetecilerin, yeni dizisi A.B.İ.'yi sorması üzerine, "Setimiz başladı. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Her şey çok güzel gidiyor. Biz de heyecanla yayın gününü bekliyoruz" dedi.
Dizide Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dışında Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi son derece başarılı isimler de yer alıyor. Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!