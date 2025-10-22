Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı

Reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan kadrosuna kattığı birbirinden değerli usta oyuncularla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanırken yayınladığı ikinci tanıtımıyla olay yarattı. Kurulan müthiş dünyası ve yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinden göz alıcı anların yer aldığı tanıtımda, dizinin yeni hikayesiyle ilgili ipuçları da yer aldı.
Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici hikayesiyle ilk bölüm 2. Tanıtımında karakterlerin arasındaki mücadeleler hakkında ipuçları verdi.
USTA İSİMLERLE DOLU SAHNELER HEYECANI ZİRVEYE TAŞIDI
Orhan Bey rolüyle seyircinin heyecanla beklediği başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansından övgüyle bahsedilirken, tanıtımda diziye katılan Cihan Ünal Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu da yer aldı. Bölüm tanıtımında yer alan savaş sahnelerinden obadaki görüş ayrılıklarına uzanan kesitler izleyicileri meraklandırırken obanın kadınları arasındaki diyaloglar da heyecanı artırdı.