Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı

atv’nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Orhan’ın yeni tanıtımı yayınlandı. Yayınlanan sahneler kısa zamanda büyük ilgi görürken heyecanı da zirveye taşıdı.

Reyting rekorları kıran Kuruluş dizisinin devamı olan Kuruluş Orhan kadrosuna kattığı birbirinden değerli usta oyuncularla yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanırken yayınladığı ikinci tanıtımıyla olay yarattı. Kurulan müthiş dünyası ve yeni karakterlerin yanı sıra görkemli savaş sahnelerinden göz alıcı anların yer aldığı tanıtımda, dizinin yeni hikayesiyle ilgili ipuçları da yer aldı.

Kuruluş Orhan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, güçlü oyuncu kadrosu, görkemli prodüksiyonu ve etkileyici hikayesiyle ilk bölüm 2. Tanıtımında karakterlerin arasındaki mücadeleler hakkında ipuçları verdi.

USTA İSİMLERLE DOLU SAHNELER HEYECANI ZİRVEYE TAŞIDI

Orhan Bey rolüyle seyircinin heyecanla beklediği başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı ve savaş sahnelerindeki performansından övgüyle bahsedilirken, tanıtımda diziye katılan Cihan Ünal Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız Mahassine Merabet, Sevinç Kıranlı, Tevfik Erman Kutlu da yer aldı. Bölüm tanıtımında yer alan savaş sahnelerinden obadaki görüş ayrılıklarına uzanan kesitler izleyicileri meraklandırırken obanın kadınları arasındaki diyaloglar da heyecanı artırdı.

Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas'a, Rusya'dan, İspanya'ya Kadar Gündem "Kuruluş Orhan"

Kuruluş Orhan'ın daha önce yayınlanan tanıtımları kısa sürede on milyonlar tarafından izlenirken Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti. 'Kuruluş Orhan'ın ilk bölüm 2. tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Mesele Bursa değil mesele benmişim" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Ayrıca Barış Falay'ın hayat verdiği Şahinşah Bey karakterinin Orhan Bey'le girdiği güç savaşı da kullanıcılar tarafından çok konuşuldu. Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu.

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da kadroda yer alıyor.

Kuruluş Orhan, 29 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

