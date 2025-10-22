Kuruluş Orhan 2. tanıtım yayınlandı: Usta isimlerle dolu sahneler heyecanı zirveye taşıdı

Kaynak: atv Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas'a, Rusya'dan, İspanya'ya Kadar Gündem "Kuruluş Orhan" Kuruluş Orhan'ın daha önce yayınlanan tanıtımları kısa sürede on milyonlar tarafından izlenirken Türkiye'den Brezilya'ya, Suudi Arabistan'dan Fas, Cezayir ve Tunus'a, Rusya'dan, İspanya'ya kadar birçok ülkede sosyal medya gündemine girerek global çapta büyük ses getirmişti. 'Kuruluş Orhan'ın ilk bölüm 2. tanıtımında başrol Mert Yazıcıoğlu'nun canlandırdığı Orhan Bey'in "Mesele Bursa değil mesele benmişim" repliği sosyal medyada büyük yankı bulurken görkemli prodüksiyonu, etkileyici savaş sahneleri ve müthiş oyuncu kadrosuyla sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Kaynak: atv Ayrıca Barış Falay'ın hayat verdiği Şahinşah Bey karakterinin Orhan Bey'le girdiği güç savaşı da kullanıcılar tarafından çok konuşuldu. Tanıtım kısa sürede milyonlarca izleyici tarafından izlenirken aldığı binlerce yorumla Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinde de gündem oldu.