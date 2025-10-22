Gözleri KaraDeniz nefes kesti: Mehmet’in infazını önlemek için boşanmaktan vazgeçti!

Kaynak: atv

Güneş, artık ne olursa olsun bu evliliği bitirmeye kararlıydı. Fakat Azil'in tavırlarından şüphelenir ve ondan bir şeyler sakladığını fark etti. Azil, ne kadar ısrar etse de gerçeği açıklayamadı. Mehmet, Güneş boşanırsa ailesinin tüm sırlarını polise anlatacaktı.