ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 8 EKİM 2025 ATV

Son görüldükleri yeri Esra Erol buldu! İddiaların odağındaki Ramazan ile ilgili sıcak gelişme! Anne oğul 30 yıl sonra ilk kez stüdyoda yüzleşti! Asım’dan şok iddialar! Bir annenin çaresizliği! 17 yaşında 17 suç kaydı! Sudenaz’ı kim saklıyor? Aslıhan’ın annesinden sır gibi sakladığı biri mi var? Düğünde Medine’ye takılan altınlar nerede? Şok tanık stüdyoda olacak! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

Son görüldükleri yeri Esra Erol buldu! İddiaların odağındaki Ramazan ile ilgili sıcak gelişme!

Anne oğul 30 yıl sonra ilk kez stüdyoda yüzleşti! Asım'dan şok iddialar!

Bir annenin çaresizliği! 17 yaşında 17 suç kaydı! Sudenaz'ı kim saklıyor?

Düğünde Medine'ye takılan altınlar nerede? Şok tanık stüdyoda olacak!

