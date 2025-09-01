Yıllanmış sır her şeyi altüst edecek! atv’nin yeni dizisi Gözleri KaraDeniz için geri sayım! İşte yayın tarihi | İlk bölümde neler olacak?

Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrollerini paylaştığı Gözleri KaraDeniz dizisi 2 Eylül Salı akşamı atv ekranlarında izleyicilerle buluşacak.
Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.
Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.
İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Büyük merak konusu olan dizinin ilk bölümünün fragmanı ise yayınlandı.
Karadenizli Azil Kaptan uzun bir seferden memleketi Rize'ye dönerken gemisindeki yasa dışı duruma kayıtsız kalamaz ve böylece azılı bir düşman edinir. Bu sırada, İstanbul'da yaşayan Rizeli Maçari ailesinin varisi Mehmet Maçari hapisten çıkar. Mehmet hem sevdiği kadın, hem de ailesi için önemli kararlar almanın arifesindedir.
İş için Rize'de bulunan Güneş Aydınay tesadüf eseri onu zor durumdan kurtaran Azil Kaptan'la tanışır. Kısacık bir zaman diliminde, Azil ve Güneş birbirlerinin geçmişine kulak verirken, geleceğin de bu tanışıklıktan kurulacağının farkında değildirler.
Osman Maçari'nin yıllardır sakladığı sırrı paylaşmasıyla, birbirlerine görünmez iplerle bağlı Maçari ailesi artık geri dönüşü olmayan bir yola girmiştir.
AŞK VE AİLE DRAMI
Özge Yağız ile başrolü paylaşan Halit Özgür Sarı, "İzleyiciyi Azil ve Güneş arasında çok güçlü bir aşk ve onun yanı sıra etkileyici bir aile dramı bekliyor" dedi. Sarı, canlandırdığı Azil karakterini ise "Azil, Güneş'i tanıyana kadar içine kapanık biri. Onunla tanışıp ailesine ait gerçekleri öğrendiğinde bambaşka bir dünyaya adım atıyor. Kendinden emin, çok oturaklı, başını sonunu bilen bir keskinliği var. Çok yönlü bir karakter olduğu için oynaması da oldukça keyifli" sözleriyle anlattı.
BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız ise güçlü kadın vurgusuyla dikkat çekiyor.
Rol arkadaşıyla güzel bir uyum yakaladıklarını söyleyen Yağız, "Güneş, canlandırdığım en güçlü karakterlerden biri. Çok sevgi dolu, vicdanlı ama aynı zamanda dirayetli bir kadın. Bermuda şeytan üçgeninin ortasında kalmış gibi ama asla pes etmiyor. Halit ile çok iyi bir uyum yakaladık, bu enerjinin ekrana da geçeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.