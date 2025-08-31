SON DAKİKA
Gözleri KaraDeniz dizisinde romantik kareler heyecanı artırdı

2 Eylül Salı akşamı atv izleyicisiyle buluşacak O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın yaptığı “Gözleri Karadeniz” dizisinin ilk bölümünden romantik ve etkileyici anlar paylaşıldı

31 Ağustos 2025
"Gözleri KaraDeniz" dizisinde başrolleri paylaşan Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın Çamlıhemşin'de birlikte horon oynadığı sahneler, dizinin samimi atmosferini yansıtırken; ikilinin yağmur altında yaşadığı romantik dakikalar şimdiden izleyicilerin kalbini fethedecek türden görünüyor. Çekimler için Karadeniz'in büyüleyici doğasında kamera karşısına geçen oyuncular, sahne öncesi horon için yöre halkı ile çalıştıklarını belirttiler. Temel figürler için destek alan ikili set arakasında da bol bol pratik yaptıklarını dile getirdiler. İlk kez horon oynayan ikili daha önce bölge insanının sıcakkanlılığına ve yardımseverliğine hayran kaldıklarını bir kez daha dile getirdiler.

