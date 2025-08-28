Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv’nin yeni dizisi Gözleri Karadenizin yayın tarihi belli oldu!

PODCAST CANLI YAYIN
Kalpleri derinden sarsacak hikaye | atv'nin yeni dizisi "Gözleri Karadeniz"in yayın tarihi belli oldu!

atv’nin yeni sezon dizilerinden O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Gözleri KaraDeniz” 2 Eylül Salı akşamı ilk bölümüyle ekrana geliyor.

Giriş Tarihi :28 Ağustos 2025 , 21:09 Güncelleme Tarihi :28 Ağustos 2025 , 21:42
Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın başrolleri paylaştığı izleyicileri daha ilk sahnelerden içine çekerek yoğun duygulara sürükleyen Gözleri Karadeniz 2 Eylül Salı akşamı başlıyor.

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizi, görsel dünyası, çarpıcı atmosferi ve etkileyici oyunculuklarıyla şimdiden sezonun iddialı yapımları arasında gösteriliyor.

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

Kalpleri derinden sarsacak hikâye 2 Eylül Salı akşamı atv'de…

