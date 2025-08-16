Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

" Gözleri Karadeniz ", Eylül 2025'te yayın hayatına başlayacak. Kesin yayın günü ve saati henüz açıklanmadı, ancak Eylül ayı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

(atv)

Gözleri Karadeniz hikayesi ne, başrollerinde kimler var?

Dizi, Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız) etrafında şekillenen, imkansız bir aşk ve mücadele öyküsünü anlatıyor. Dram ve romantizmi harmanlayan senaryosu ile öne çıkıyor. Yapımcılığını Saner Ayar, yönetmenliğini ise Altan Dönmez ve Orkun Çatak üstleniyor.