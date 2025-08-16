Gözleri Karadeniz dizisi ne zaman başlıyor? Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor?

SON DAKİKA
ATV’nin yeni dizisi “Gözleri Karadeniz”, Eylül 2025’te ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Karadeniz’in eşsiz doğasıyla İstanbul’un farklı mekanlarını bir araya getiren dizi, imkansız bir aşkı ve mücadeleyi izleyiciye sunacak. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız’ın yer aldığı yapım, deneyimli oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 15:40
Yeni sezonda izleyiciyle buluşacak "Gözleri Karadeniz" dizisi atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. O3 Medya yapımı dizi, Karadeniz'in etkileyici doğasını ve İstanbul'un farklı atmosferini bir araya getiren hikayesiyle dikkat çekiyor.

Gözleri Karadeniz Ne Zaman Başlıyor?

"Gözleri Karadeniz", Eylül 2025'te yayın hayatına başlayacak. Kesin yayın günü ve saati henüz açıklanmadı, ancak Eylül ayı içinde izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Gözleri Karadeniz hikayesi ne, başrollerinde kimler var?

Dizi, Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız) etrafında şekillenen, imkansız bir aşk ve mücadele öyküsünü anlatıyor. Dram ve romantizmi harmanlayan senaryosu ile öne çıkıyor. Yapımcılığını Saner Ayar, yönetmenliğini ise Altan Dönmez ve Orkun Çatak üstleniyor.

Gözleri Karadeniz nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle ünlü Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde gerçekleşiyor.

Bazı sahneler İstanbul'un farklı bölgelerinde de çekilecek, böylece iki farklı atmosfer ekrana taşınacak.

Gözleri Karadeniz Oyuncuları Kimler?

Başrollerin yanı sıra dizide Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi deneyimli oyuncular rol alıyor.

