Aile Saadeti 10. bölümde neler olacak? Konakta kadın dayanışması!

Gönül, Murat'ın kendisini aldattığını düşünür ve ona tavır alır. Murat, Gönül'ü ve patronu Tekin'i kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ada'nın dönüşüyle Tekin'in eski yaraları açılır, kardeşlikten intikama uzanan bir hesaplaşma başlar. Tülay ve Öykü ise eşlerinden gelen özürleri yeterli bulmazlar. Konakta kadın dayanışması ön plandadır, kendi yollarını çizmeye karar verirler.

Harun ve Emin ise tesadüfen buldukları gizemli anahtarın peşine düşerler. Harun ve Emin bu sırrın peşinden dehlizlere iner, eski bir parşömen bulurlar. İngilizce yazılmış şiirsel metin, konaktaki hazinenin izini verir.