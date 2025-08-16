SON DAKİKA
Aile Saadeti 10. bölümde neler olacak? Konakta kadın dayanışması!

atv’nin Sinehane yapımı, senaryosu ve proje tasarımı Burak Aksak’a, yönetmenliği ise Selçuk Aydemir’e ait olan hüzünlü komedi dizisi Aile Saadeti, yeni bölümüyle 18 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Peki Aile Saadeti 10. bölümde neler olacak?

16 Ağustos 2025
Aile Saadeti 10. bölümde neler olacak? Konakta kadın dayanışması!

Gönül, Murat'ın kendisini aldattığını düşünür ve ona tavır alır. Murat, Gönül'ü ve patronu Tekin'i kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır. Ada'nın dönüşüyle Tekin'in eski yaraları açılır, kardeşlikten intikama uzanan bir hesaplaşma başlar. Tülay ve Öykü ise eşlerinden gelen özürleri yeterli bulmazlar. Konakta kadın dayanışması ön plandadır, kendi yollarını çizmeye karar verirler.

Harun ve Emin ise tesadüfen buldukları gizemli anahtarın peşine düşerler. Harun ve Emin bu sırrın peşinden dehlizlere iner, eski bir parşömen bulurlar. İngilizce yazılmış şiirsel metin, konaktaki hazinenin izini verir.

Murat, metindeki ipuçlarıyla mezarlığa giden yolu bulur. Harun ve Emin ile birlikte gecenin karanlığında yola düşerler. Bu yolculuk, sadece bir hazineyi değil ailelerini yeniden inşa etmenin, birbirlerine güvenmenin de yoludur. Konakta herkes kendi sınavını verirken geçmişin gölgesindeki sır adım adım gün yüzüne çıkmaya başlar.

Aile Saadet, yeni bölümüyle Pazartesi akşamı atv'de!

