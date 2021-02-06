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    • 06.02.2021 18:01
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    , ? ne zaman çekildi?

    Akşam saatlerinde yoğunlaşmaya başlayan , ? Sorularının yanıtlarını haberimizde derledik. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan film, vizyona girdiğinde büyük ses getirmişti. Televizyonda bu akşamda yayınlanacak olan ne zaman çekildi? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu nedir, oyuncuları kimler?

    Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde konusu nedir, oyuncuları kimler? Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde ne zaman çekildi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılıyor. 2011 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen film televizyonda yayınlandığında da aynı ilgiyle seyrediliyor. Başrollerinde Johnny Depp'in yer aldığı Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

    KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE KONUSU NEDİR?

    Gençlik Çeşmesi'nin bulunması için İngiltere Kralı'na hizmet etmeyi reddeden Sparrow, kentte kendi adıyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanın olduğunu öğrenir. Sahte kaptanı kovalarken, karşısındakinin aslında geçmişinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduğunu anlar. Angelica da Kral ile aynı şeyin, sonsuz yaşam sağlayan Gençlik Çeşmesi'nin peşindedir.

    Gençlik yıllarında kalan aşkı ve Angelica'nın şimdiki sahtekar yönü arasında gidip gelen kaptan Jack Sparrow, bir anda kendisini korsan Karasakal'ın gemisi Kraliçe Anne'de eşir düşmüş halde bulur.

    Kralın tarafında ise esir düşen mürettebatı Gibbs ve ezeli rakibi Kaptan Barbossa da ellerindeki tek haritadan yola çıkarak çeşmeye giden yolu ve ayin rituelinin yapılması için gereken diğer 'malzemeleri' toplama niyetindedir. Aynı hedefe giden iki farklı korsanın yolu gözyaşlarını hiçbir şey için feda etmeyen deniz kızlarını avlarken kesişecektir...

        KARAYİP KORSANLARI: GİZEMLİ DENİZLERDE OYUNCULARI KİMLER?

        Orijinal adı : Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides
        Yönetmen : Rob Marshall
        Yapım Yılı : 2011
        Türü : Macera, Fantastik, Aksiyon
        Oyuncular : Johnny Depp, Penélope Cruz, Geoffrey Rush
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