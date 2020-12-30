Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. Kuruluş Osman'a katılan Mert Turak, Tekin Temel ve Yağızkan Dikmen dizinin yeni bölümde izleyici karşısına çıktı. Peki, Kuruluş Osman Melik Bin Abdullah kimdir, tarihte var mı? Tekin Temel kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte merak edilenler...
KURULUŞ OSMAN MELİK BİN ABDULLAH KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Tarihte bu karaktere ilişkin herhangi bir bilgi yer almaktadır. Dizide kendilerini Osman Bey'e Ertuğrul Bey'in yıllar önce tekfur Vasilyus'un askerlerinin saldırısından kurtardığı bir kişi olarak tanıttılar. Ancak ajan olarak geldiği görülüyor.
TEKİN TEMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.
İşte oyuncuya dair merak edilen bilgiler...
Tekin temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi birçok film ve dizide oynadı. Son yıllardaki çalışmalarında; 2018 yılından itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterini, 2019 yılında rol aldığı Afili Aşk dizisinde Yekta Veziroglu karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:
Zaptiye / Oyuncu - 2017
Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014
Cimri / Simon Efendi - 2004
Para / O - Benzeri
Rol Aldığı Bazı Film ve Diziler
Afili Aşk (Yekta Veziroglu, TV Dizisi 2019)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi Fuat, 2018-2019)
Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)
Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)
Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)
Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)
Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)
KURULUŞ OSMAN 40. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Yeni Kayı Bey'i..."
Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla 'Kuruluş Osman'da yeni bir dönem başlayacağı bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
DÜNDAR'IN OYUNU
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
OSMAN PLANLARI BOZUYOR
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
SAVCI'NIN ÖFKESİ
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir.
TARGUN NE YAPACAK?
Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar. Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak?
DÜNDAR BEY'İN BEYLİK SEVDASI
Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak?
NİKOLA'NIN YENİ HAMLESİ NE OLACAK?
Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?