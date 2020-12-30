Tekin temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi birçok film ve dizide oynadı. Son yıllardaki çalışmalarında; 2018 yılından itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterini, 2019 yılında rol aldığı Afili Aşk dizisinde Yekta Veziroglu karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.