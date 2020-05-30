Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır? sorusu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne damgasını vuran sorulardan oldu. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi iki Yeşilçam karakterini aynı oyuncu canlandırmıştır?

A: Dikiştutmaz Sabri ve Sansar Selim

B: Papağan Ziya ve Ayı Abbas

C: Karbonat Erol ve Gardırop Fuat

D: Susta Kazım ve Gaddar Kerim

Doğru cevap: C: Karbonat Erol ve Gardırop Fuat