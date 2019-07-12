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  • 12.07.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 16:37

'da hangi oyuncular var, hangi rolde? ’nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman'da olacak!

'un devamı olan ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diriliş Osman'da hangi oyuncular var, hangi rolde oynayacak soruları sıkça sorulmaya başlandı bile. Bu bağlamda ’nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman'a katıldı. Ayrıca milyonlarca kişinin beklediği haberi dizinin yapımcı ve senaristi olan Mehmet Bozdağ verdi. Diriliş Osman ATV'de ekrana gelecek. Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Peki başrolünde 'in yer alacağı Diriliş Osman hangi kanalda yayınlanacak? Diriliş Osman'ın konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Diriliş Osman dizisi ile ilgili merak edilenler...

Diriliş Osman'da hangi oyuncular var, hangi rolde? Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Diriliş Osman'da!. TRT 1 ekranlarında bu sezon yayınlanacak olan Diriliş Osman hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Uzun yıllar reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul'un yerine Diriliş Osman geçecek. Bu bağlamda Diriliş Ertuğrul yapımcısı Mehmet Bozdağ bir açıklama yaptı. Yapımcı Mehmet Bozdağ, up uzun bir süredir yürütülen projede Osman karakterine Burak Özçivit'in yaşam vereceğini belirterek ''Bu vesileyle yol arkadaşlığımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'' diye açıkladı. Bu arada Kurtlar Vadisi'nin sevilen oyuncusu Ragıp Savaş'ın Diriliş Ertuğrul'un kadrosuna katıldığı iddia edildi.

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