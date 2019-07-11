BAŞARILI yapımlarıyla milyonları ekrana kilitleyen atv'nin son bombası "Diriliş Osman" için geri sayım başladı. "Dizi atv'de izlenir sloganıyla" birçok başarılı yapıma imzasını atan atv'de bu sezon ekrana gelecek olan 'Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, dizi için hummalı bir çalışmaya girdi.

ÇEKİMLERE az bir süre kala Osman Bey karakterine can veren dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, koreografi eğitimlerini tamamladı. Oyuncu, bir yıldır Bozdağ Film Platoları'nda bulunan spor ve binicilik tesislerinde Nomad Grubu'nun eğitimcisi Rahim Muradov'dan dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimi aldı. Özçivit, aynı zamanda uluslararası eğitmenlerden okçuluk ve at binme eğitimleri de alarak rolüne hazır hale geldi.

BİR YIL BOYUNCA EĞİTİM ALDI!

Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı.